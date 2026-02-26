Benin Web TV
La Kahena visée dans l’émission de Julien Courbet pour un impayé de 3 000 euros

Julien Courbet, animateur de l’émission matinale « Ça peut vous arriver » sur RTL et M6, est intervenu ce mercredi 25 février pour soutenir un artisan parisien qui réclame 3 000 euros à une drag queen connue du public. La victime, un costumier du 17e arrondissement, affirme avoir livré huit tenues en 2022 pour un montant total d’environ 5 000 euros et n’avoir reçu qu’un premier règlement partiel.

L’émission, diffusée du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et proposée en simultané sur M6 depuis 2020, réunit chaque matin une équipe d’avocats et de journalistes enquêteurs chargés d’aider à résoudre des litiges entre particuliers et professionnels. Dans le cas évoqué à l’antenne, le plaignant est Guillaume Chaigneault, fabricant de costumes sur mesure, qui indique avoir confectionné huit costumes de scène pour un ami drag queen en 2022.

Selon les éléments exposés à l’antenne, la commande s’élevait à environ 5 000 euros. À la livraison, une somme de 1 650 euros a été versée. Depuis, Guillaume dit n’avoir reçu qu’un virement symbolique de 40 euros en octobre dernier — montant qui, selon lui, ne lui était même pas destiné — et réclame désormais le solde, évalué à 3 000 euros, qui représente une perte importante pour son activité d’artisan du spectacle.

Julien Courbet mobilise l’antenne pour retrouver la cliente

Au cours de l’émission, l’équipe a tenté de joindre la cliente concernée. L’animateur a indiqué que le numéro fourni lors des premiers contacts semblait ne plus être actif : « Pas bon, pas bon, pas bon, cette histoire« , a-t-il déclaré en direct. Face à l’absence de réponse, Julien Courbet a fini par dévoiler le nom de scène de la personne poursuivie pour impayés.

Il s’agit de la drag queen connue sous le nom de La Kahena. Originaire de Paris, elle a participé à la première saison de « Drag Race France » diffusée sur France 2 en 2022, où elle a terminé à la dixième place. Toujours présente sur les réseaux sociaux, La Kahena poursuit son activité de spectacle après son passage dans l’émission.

La révélation du nom à l’antenne a suscité des réactions d’internautes sur les publications liées à l’affaire. Parmi les commentaires publiés sur Instagram, certains demandent explicitement le règlement des costumes avec des messages tels que « Paye les costumes !« , « Paye le costumier bichette » ou « Rend l’argent« .

