La Juventus ouvre une académie de foot au Ghana

La Juventus a officiellement dévoilé vendredi son académie au Ghana, avec l’ancien milieu de terrain Kwadwo Asamoah à la tête du projet. L’initiative vise à diffuser les couleurs, les méthodes et les valeurs du club de Serie A dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

La Juventus Academy Ghana appartient en copropriété au club italien et à Kwadwo Asamoah, qui a remporté six titres de Serie A au cours de son séjour de sept ans à Turin.

Le projet a reçu le soutien de la Serie A, de l’ambassade d’Italie au Ghana, du ministère des Sports et du ministère de l’Éducation, qui ont tous été remerciés pour leur implication lors d’une conférence de presse tenue au centre sportif SMAC de la Casa Trasaco à Accra.

Présente dans plus de 50 pays, la Juventus Academy est devenue un symbole d’excellence du football, offrant aux jeunes joueurs des opportunités d’apprendre, de grandir et de s’épanouir, sur et en dehors du terrain.

Lors de la conférence de presse, l’ancienne star du football ghanéen Kwadwo Asamoah a exprimé son enthousiasme pour le projet, soulignant son objectif premier de « faire des jeunes talents de meilleures personnes avant même qu’ils ne deviennent footballeurs professionnels ».

Asamoah a également mentionné les sacrifices personnels qu’il a consentis pour mener à bien cette académie et a exprimé son dévouement à avoir un impact sur la vie des jeunes joueurs. Le lancement officiel de la Juventus Academy Ghana devrait avoir lieu avant la fin de 2023.