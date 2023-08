La justice espagnole ouvre une enquête pour « agression sexuelle » visant Luis Rubiales

-Publicité-

Le ministère public de Madrid a entamé une procédure d’enquête contre Luis Rubiales pour agression sexuelle présumée sur la joueuse espagnole Jennifer Hermoso, rapoporte RMC Sport ce vendredi après-midi.

Le président de la Fédération espagnole de football est au cœur de la tempête depuis plusieurs jours. Luis Rubiales est épinglé pour avoir embrassé de force la joueuse de la Roja, Jenni Hermoso, après la finale de la Coupe du monde féminine 2023. Alors que plusieurs voix s’élèvent pour réclamer la démission de Rubiales, ce dernier a annoncé ce vendredi qu’il s’accrochait à son poste.

Face à la tournure que prenne cette affaire, la justice espagnole a décidé de se mêler du dossier. Le ministère public de Madrid a entamé une procédure d’enquête contre Luis Rubiales pour agression sexuelle présumée ce vendredi. Le parquet de la province a initié une enquête et a référé l’une des accusations à la Cour nationale après avoir minutieusement examiné les circonstances et déterminé que cette instance est habilitée à traiter l’affaire. Il revient désormais au procureur de la Cour nationale d’analyser le cas et de décider d’accepter la plainte ou de l’abandonner.

- Publicité-

L’affaire portée devant le TAS

Lors d’une conférence de presse ce vendredi, Victor Francos, le dirigeant du CSD (équivalent français du ministère des Sports) et secrétaire d’Etat au Sport, a annoncé également une procédure contre Rubiales devant le Tribunal arbitral sportif.

« Le gouvernement entame le processus pour que Rubiales donne des explications devant le Tribunal administratif du Sport. Et si le TAS le juge opportun, et si le CSD est en mesure de le faire, nous suspendrons Rubiales de la présidence de la RFEF.« , explique-t-il, relayé par RMC Sport.

Il ajoute: « Aujourd’hui, nous allons présenter une plainte motivée au TAS, afin qu’il puisse évaluer si ce qui s’est passé constitue, comme nous le pensons, une infraction grave.Si le TAS nous donne raison dans les prochains jours, nous pourrons évaluer au CSD si cette faute très grave nécessite la suspension de Rubiales de ses responsabilités.« , autant dire que l’étau se resserre contre le président de la Fédération espagnole de football.

Articles similaires