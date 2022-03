La journaliste russe Marina Ovsyannikova libérée après son action courageuse en direct

Marina Ovsyannikova a fait irruption pendant un journal télévisé avec une pancarte critiquant l’offensive militaire en Ukraine. La courageuse présentatrice a été condamnée à une amende mais n’a pas écopé de peine privative de liberté.

Le 14 mars, la productrice de télévision Marina Ovsyannikova interrompait le JT le plus suivi de Russie sur Channel One en brandissant une pancarte contre la guerre. Brandissant une pancarte où figuraient les mots « Non à la guerre, ne croyez pas à la propagande, ici tout le monde ment », Mariana Ovsyannikova a pris un risque terrible.

La femme a tout de suite été arrêtée et la chaîne s’est empressée de couper le programme avec un documentaire. On vient d’apprendre que Mariana Ovsyannikova a été libérée et écope d’une amende de 30 000 roubles (soit environ 167.000 f CFA) pour le message qu’elle a livré dans sa vidéo postée après son action.

Elle a plaidé non coupable lors de sa comparution selon la BBC, qui souligne qu’elle pourrait cependant faire face à d’autres accusations pour son irruption lors du direct pendant le journal télévisé avec sa pancarte portant un message contre la guerre en Ukraine. Elle n’a pas dans l’immédiat été inculpé du crime de publication d’« informations mensongères » sur l’armée russe, passible d’une peine maximale de 15 ans de prison.