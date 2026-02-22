La Hongrie veut bloquer le 20e paquet de sanctions de l’UE après l’arrêt du pipeline Droujba.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères a annoncé, dimanche, son intention d’empêcher l’adoption du vingtième train de sanctions européennes visant la Russie, liées à l’invasion de l’Ukraine. Cette décision est liée à l’arrêt des flux de pétrole russe via le oléoduc Droujba, qui approvisionne la Hongrie.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères a annoncé, dimanche, son intention d’empêcher l’adoption du vingtième train de sanctions européennes visant la Russie, liées à l’invasion de l’Ukraine. Cette décision est liée à l’arrêt des flux de pétrole russe via le oléoduc Droujba, qui approvisionne la Hongrie.

Selon le chef de la diplomatie hongroise, la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères prévue le lendemain devait entériner ce nouveau paquet de mesures. Il a toutefois prévenu, via un message publié sur Facebook, que son pays opposerait son veto pour bloquer la procédure.

Peter Szijjarto a expliqué clairement le lien entre ce blocage et la suspension des livraisons d’hydrocarbures : tant que la Hongrie ne recevra pas à nouveau le pétrole transitant par le Droujba, Budapest n’autorisera pas l’adoption de décisions majeures qui profiteraient à l’Ukraine.

Publicité

Par sa déclaration, le ministre met en avant une condition — la reprise des expéditions via l’oléoduc — comme préalable à tout accord collectif européen sur des mesures punitives supplémentaires contre Moscou.

Vers un blocage temporaire des décisions communautaires

Cette position expose une divergence nette au sein de l’Union européenne, où l’unanimité est souvent requise pour valider des sanctions communes. En liant l’aval hongrois à la question énergétique, Budapest pose une condition susceptible de retarder l’entrée en vigueur de nouvelles sanctions.

La suite des événements dépendra des discussions entre les acteurs concernés et de l’évolution des livraisons par le Droujba ; pour l’heure, la situation laisse entrevoir une impasse dont l’issue demeure incertaine.