La guerre en Ukraine « n’a et n’aura pas de vainqueur », affirme l’ONU

La guerre en Ukraine « n’aura pas de vainqueur » a jugé vendredi le coordinateur de l’ONU dans le pays, au 100e jour de l’invasion russe. « Cette guerre n’a et n’aura pas de vainqueur », a affirmé Amin Awad dans un communiqué.

Au 100e jour du conflit, le coordinateur de l’ONU en Ukraine s’est prononcé sur l’issu de ce conflit. « Nous avons besoin de paix. La guerre doit cesser », a-t-il exhorté, alors que les négociations entre Kiev et Moscou sont au point mort depuis plusieurs semaines. L’invasion russe lancée le 24 février « a fait payer un lourd tribut à la population civile », s’alarme M. Awad, parlant « des destructions, des dévastations dans des villes et villages » ainsi que des « vies, des maisons, des emplois et des perspectives perdues ».

Depuis plusieurs semaines, les armées ukrainienne et russe s’affrontent dans l’Est du pays, dans le bassin minier du Donbass, désormais cible prioritaire de Moscou, comme dans le Sud, où des responsables russes ont évoqué une possible annexion des territoires occupés. « La situation dans l’Est est vraiment difficile », a indiqué mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un entretien au média américain Newsmax, évoquant le chiffre de « 60 à 100 soldats par jour tués au combat, et quelques 500 blessés ».

« En un peu plus de trois mois, près de 14 millions d’Ukrainiens ont été contraints de fuir leur foyer, la majorité étant des femmes et des enfants », poursuit M. Awad dans le communiqué, qualifiant ce phénomène de « sans précédent dans l’histoire ».