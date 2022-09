« La fusion entre l’UP et le PRD ne nous frustre guère », Jacques Migan

Me Jacques Migan, membre fondateur du parti Bloc République était ce dimanche 4 Septembre 2022 sur l’émission « Toholi » de la radio Océan fm. Au micro de cette chaîne de radio, l’ancien bâtonnier a fait savoir que sa famille politique n’éprouve aucune animosité face à la fusion du PRD et l’UP.

Né de la fusion du parti du renouveau démocratique et de l’union progressiste, le parti union progressiste le renouveau a obtenu quelques jours après sa création son récépissé définitif. Cette célérité de la procédure a suscité dans l’opinion quelques commentaires.

Mais sur l’émission « Toholi » de la radio océan fm, l’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats, Jacques Migan a lié la rapidité de la délivrance du certificat définitif de l’UP le renouveau par la promptitude dont les responsables de cette formation ont fait montre.

« Ils n’ont pas traîné les pas comme d’autres le font »; a indiqué Jacques Migan

Pour l’ancien bâtonnier, aucun divorce n’est plus possible entre le parti du renouveau démocratique et le parti union progressiste parce que les deux partis ont cédé chacun leurs logos, leurs sièges, pour former un autre parti politique. L’UP et le PRD, précise-t-il n’existent plus. La fusion est donc consommée pour la vie, indique l’acter politique.

Le parti BR n’est gêné de la fusion de l’Up et du PRD

La création du parti union progressiste le renouveau par la fusion du parti du renouveau démocratique et de l’union progressiste n’enlève en rien la chance du parti Bloc Républicain de faire mal sur le terrain lors des prochaines élections législatives.

Selon l’ancien bâtonnier Jacques Migan, le bloc républicain va remporter les législatives de 2023. A le croire, la fusion entre l’Up et le PRD « ne les frustre guere ».

Le parti du ministre d’Etat compte, aux dires de Jacques Migan, sur la jeunesse BR bien formée pour la conquête des électeurs sur le terrain. C’est cette jeunesse qui va consacrer la victoire du parti cheval blanc cabré au soir du 08 Janvier 2023.