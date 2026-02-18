La FSF appelle au calme et à la confiance

Le dossier des supporters sénégalais arrêtés à Rabat le 18 décembre 2025 a connu une nouvelle étape ce 17 février 2026 : la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a publié une prise de parole officielle concernant la situation de ces compatriotes toujours en détention provisoire au Maroc.

Dans son communiqué, la FSF indique suivre le déroulement de l’affaire de très près. Elle précise que les services de l’État sénégalais se sont pleinement saisis du dossier et travaillent de concert avec les autorités marocaines, rappelant que les liens entre les deux pays s’inscrivent dans une longue histoire de coopération et d’amitié.

Placées sous la supervision de l’ambassadeur du Sénégal au Maroc, des démarches sont en cours pour contrôler les conditions de détention, veiller au respect des droits fondamentaux des personnes incarcérées et leur garantir un accompagnement juridique approprié.

Appels à la transparence et soutien aux supporters

Outre l’aspect diplomatique, la FSF a tenu à manifester son soutien aux fans concernés, saluant leur attachement aux équipes nationales. L’instance souligne l’importance de préserver leur dignité et leur sécurité pendant la durée de la procédure judiciaire.

Alors que la détention préventive s’éternise depuis plus d’un mois, de nombreuses voix au Sénégal demandent des éclaircissements sur les motifs exacts des mises en cause et sur la progression des investigations. Les proches et sympathisants réclament des informations plus précises sur l’état d’avancement du dossier.

La Fédération se montre confiante dans les pourparlers en cours et affirme espérer une résolution rapide et satisfaisante. Elle appelle par ailleurs au calme et à l’unité, invitant à la solidarité envers les familles affectées pendant que les autorités poursuivent leurs démarches.