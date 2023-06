La France sous le choc : plusieurs villes brûlent pour Nahel

Les villes françaises sont le théâtre d’une vague de violence sans précédent, avec des écoles attaquées, des commissariats incendiés et des commerces pillés. Les émeutes font suite au décès tragique de Nahel, un adolescent de 17 ans, lors d’un contrôle routier.

Une vague d’émeutes a secoué la France ces derniers jours, laissant derrière elle un paysage de destruction et de chaos. Les citoyens ont pris d’assaut les rues, les écoles, les mairies et les commissariats pour exprimer leur colère après la mort tragique de Nahel, un adolescent de 17 ans, lors d’un contrôle routier en début de semaine.

Attaques contre les écoles, les mairies et les commissariats, pillages de commerces, tirs de mortiers d’artifice et incendies ont éclaté dans plusieurs régions françaises, notamment en Île-de-France, autour de Lyon et de Bordeaux. Malgré la mobilisation de 40 000 policiers et gendarmes pour maintenir l’ordre, les violences se sont rapidement propagées dans tout le pays, laissant des scènes de destruction et de désolation.

Les chiffres témoignent de l’ampleur de ces émeutes. Plus de 660 personnes ont été interpellées et les forces de l’ordre ont enregistré 249 blessés parmi leurs rangs. Les commerces et les commissariats ont été particulièrement ciblés dans de nombreuses villes, accentuant le sentiment d’insécurité et de chaos.

La situation s’est envenimée dans plusieurs quartiers, notamment à Bordeaux, où un fumigène a été tiré sur une école maternelle. Les locaux de la caisse d’assurance-maladie et de la mairie de quartier ont été sévèrement dégradés, tout comme le rez-de-chaussée du centre des impôts de la commune de Cenon. Des biens privés, tels qu’une concession automobile et des magasins d’articles de sport, ont également été pris pour cibles dans l’agglomération.

La colère s’est également propagée au-delà des frontières françaises, avec des incidents survenus à Bruxelles, où une cinquantaine de mineurs ont été interpellés après avoir érigé des barricades et allumé des feux sur la voie publique en signe de protestation contre la mort tragique de Nahel.

La ville de Paris, souvent en première ligne lors de tels événements, a également été touchée par ces émeutes. De nombreux commerces ont été pillés, des vitres brisées et des fonds de caisse volés. La maire de Denain a déclaré que « les trois quarts de la ville sont détruits », illustrant ainsi l’ampleur des dégâts.

Macron annonce une cellule de crise

Face à cette situation de crise, le président Emmanuel Macron a décidé de prendre les rênes en présidant une nouvelle cellule de crise qui se réunira aujourd’hui même. Il s’agit d’une mesure urgente visant à rétablir l’ordre et la sécurité dans le pays.

Jeudi, le procureur de la République de Nanterre, Pascal Prache, a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire pour « homicide volontaire » à l’encontre du policier responsable du coup de feu fatal. Dans la foulée, il a également requis son placement en détention provisoire.