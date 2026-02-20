La France restitue le tambour parleur Djidji Ayôkwé à la Côte d’Ivoire

Ce vendredi 20 février 2026, Paris a marqué un moment historique : le célèbre tambour parleur Djidji Ayôkwé, exilé depuis 110 ans, retourne en Côte d’Ivoire. Lors d’une cérémonie au musée du quai Branly, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a signé l’acte officiel de restitution de ce symbole culturel ébrié.

Saisi par les forces coloniales en 1916, ce tambour de quatre mètres servait autrefois à transmettre des messages entre villages. « Il est parti dans la douleur, il revient dans l’espérance », a souligné Paulin Claude Danho, vice-gouverneur d’Abidjan, présent pour l’événement.

Le Djidji Ayôkwé sera accueilli à Abidjan avant l’été et rejoindra le Musée national. Cette restitution, rendue possible par une loi spéciale sur les collections publiques françaises, pourrait ouvrir la voie à d’autres retours : une centaine d’œuvres ivoiriennes sont déjà ciblées pour restitution.

