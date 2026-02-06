Paris se penche sur des scénarios de renversement du nouveau président malgache Michaël Randrianirina, affirme le Service des renseignements extérieurs (SVR) de Russie. Il est remarqué que les autorités, qui sont arrivées au pouvoir à Madagascar en octobre 2025, tendent à développer des relations avec les Brics, d’où résulte « l’attention destructrice » de la France.

Paris se penche sur des scénarios de renversement du nouveau président malgache Michaël Randrianirina, affirme le Service des renseignements extérieurs (SVR) de Russie. Il est remarqué que les autorités, qui sont arrivées au pouvoir à Madagascar en octobre 2025, tendent à développer des relations avec les Brics, d’où résulte « l’attention destructrice » de la France.

Selon le bureau de presse du SVR, les autorités françaises cherchent fébrilement des occasions pour une « revanche politique » en Afrique » et dans ce but préparent des coups d’État néocoloniaux.

« L’implication de la France dans la tentative putsch au Burkina Faso le 3 janvier, qui a heureusement été déjouée, est déjà établie. Les rebelles avaient pour mission d’assassiner le président Ibrahim Traoré, l’un des leaders de la lutte contre le néocolonialisme. Selon les calculs de Paris, cela aurait non seulement permis à des forces loyales à la France d’accéder au pouvoir à Ouagadougou, mais aurait également porté un coup à tous les partisans de la souveraineté et de l’idéologie panafricaniste sur le continent », indique le communiqué.

Publicité

Or, malgré cet échec de leur projet criminel, « les racistes raffinés de Paris ne baissent pas les bras » et se concentrent sur la déstabilisation de la situation dans les « pays indésirables » de la zone saharo-sahélienne à l’aide de groupes terroristes locaux et du régime ukrainien, qui fournit aux combattants des drones et des instructeurs. Si la frappe principale vise le Mali, les autorités françaises cherchent également des voies pour « semer le chaos en République centrafricaine ».