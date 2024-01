« La France n’a pas de ‘mercenaires’, ni en Ukraine, ni ailleurs », (Quai d’Orsay)

- Publicité-

En réaction aux déclarations de Moscou, la France dément avoir des ‘’mercenaires’’ déployés en Ukraine.

La France n’a pas de « mercenaires » en Ukraine, a affirmé jeudi 18 janvier le ministère français des Affaires étrangères, en réaction aux déclarations de Moscou qui affirme avoir visé mardi un bâtiment où étaient déployés notamment des « mercenaires français » à Kharkiv (nord-est).

Du même Pays:

« La France n’a pas de ‘mercenaires’, ni en Ukraine, ni ailleurs, contrairement à d’autres. Il s’agit d’une nouvelle manipulation grossière russe. Il ne faut pas lui donner plus d’importance qu’aux précédentes et qu’aux suivantes qui ne manqueront pas d’arriver« , a ajouté le Quai d’Orsay.

Frappes sur infrastructures médicales

« Alors que le ministère russe de la Défense affirme tué +des mercenaires français », ils ont en réalité frappé des infrastructures énergétiques et médicales », a réagi dans la foulée l’ONG All Eyes on Wagner sur le réseau social X (ex-Twitter).

- Publicité-

Ces accusations russes sont intervenues après l’annonce par le président Emmanuel Macron mardi que la France allait livrer à Kiev 40 missiles à longue portée Scalp supplémentaires et signer un accord de sécurité avec l’Ukraine. Les alliés de l’Ukraine ont par ailleurs lancé jeudi à Paris, une coalition « artillerie » pour répondre aux besoins criants en armement de Kiev.