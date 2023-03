La France forme des soldats ukrainiens sur des avions de chasse Mirage 2000

Depuis un mois et demi, une trentaine de pilotes ukrainiens sont formés à la mécanique et à la technologie des chasseurs bombardiers de Dassault sur les bases de Mont-de-Marsan et Nancy. Paris précise cependant ne pas former de pilotes.

Selon les informations du Figaro, une trentaine de pilotes ukrainiens sont actuellement en formation sur les bases aériennes de Nancy et de Mont-de-Marsan, et ce, depuis un mois et demi. Une décision qui a été prise avant la visite de Volodymyr Zelensky en France, le 8 février dernier. « Nous formons des équipages ukrainiens en France notamment à la défense sol-air et à la survie au cas où leur appareil serait abattu », a détaillé le délégué adjoint à l’information et à la communication de la défense, le général Yann Gravêthe, lors d’un point presse hebdomadaire.

Pas de formation au pilotage ou à l’usage d’armes

En revanche, « nous ne formons pas de pilotes ukrainiens, ni au pilotage, ni à l’usage de système d’armes », a-t-il dit, précisant une information du Figaro faisant état de la formation sur Mirage 2000 de pilotes ukrainiens sur le sol français. D’après Le Figaro, l’apprentissage des pilotes eux-mêmes n’aurait pas encore débuté, mais seulement celui de « personnels militaires aérien ». La décision aurait été prise courant février, peu après la visite du président ukrainien à Paris.

À l’époque, Emmanuel Macron avait indiqué qu’il n’envisageait pas de livrer, à court terme, d’avions de combat à l’Ukraine, comme le réclame pourtant Volodymyr Zelensky, mais avait assuré ne rien exclure par principe. Le chef d’État français avait fait savoir qu’il jugeait nécessaire de privilégier « les matériels qui sont les plus utiles » et « les plus rapides », à l’instar des canons Caesar ou des systèmes de défense sol-air.

La livraison de Mirage-2000 exclue pour le moment

Pour le moment, aucune annonce du ministère des Armées ou de l’Élysée ne laisse penser que la position de la France aurait changé, mais si tel était le cas à l’avenir, la formation des pilotes ukrainiens pourrait accélérer la marche des choses. « La France veut se garder toutes latitudes. Si un jour la décision politique est prise, il faudra que les pilotes soient formés », a confié une source proche du dossier au Figaro.

La semaine dernière, la Slovaquie a emboîté le pas de la Pologne en annonçant qu’elle allait livrer 13 avions de combat soviétiques, des Mig-29, à l’Ukraine. Quelques jours plus tôt, Varsovie avait fait savoir qu’elle enverrait quatre de ces mêmes avions à Kiev. Une annonce bienvenue pour l’armée ukrainienne, qui est déjà formée à leur utilisation et pourra ainsi renforcer sa flotte, mais qui réclame des avions plus récents, tels que les F-16 américains ou les Mirage-2000 français.

Les alliés occidentaux de l’Ukraine tels que la France et les États-Unis, se montrent pourtant frileux, de peur de franchir une ligne rouge en fournissant de l’armement capable de frapper la Russie au-delà des frontières de l’Ukraine. « Ce n’est pas sur la table », a une nouvelle fois martelé John Kirby, un porte-parole de la Maison Blanche, en rappelant que le président américain Joe Biden s’était opposé publiquement à la livraison d’avions de combat à l’Ukraine.