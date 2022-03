La France et l’Allemagne exigent de la Russie un « cessez-le-feu immédiat »

Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont exigé de la Russie qu’elle cesse immédiatement le « feu », a annoncé l’Elysée, jeudi, après un entretien téléphonique entre les deux hommes et le président russe Vladimir Poutine.

La France et l’Allemagne multiplient les démarches diplomatiques pour une sortie de crise pacifique à la situation qui prévaut en Ukraine. Après les déplacements des autorités allemandes et françaises à Moscou et Kiev ainsi que des appels téléphoniques pour échanger avec Poutine et Zelensky, la France et l’Allemagne ont exigé de la Russie un « cessez-le-feu immédiat ». C’était à l’issue d’un entretien entre Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ce jeudi 10 mars 2022.

Les deux dirigeants, ont, selon l’Elysée, « insisté sur le fait que toute solution à la crise doit être négociée entre la Russie et l’Ukraine » et ont convenu, avec le chef de l’Etat russe, « de rester en contact étroit au cours des prochains jours ».

Cependant, Kiev semble ne rien voit en matière d’efforts pour un cessez-le-feu. « Aucun progrès n’a été accompli » en vue d’un cessez-le-feu. C’est ce qu’a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères. « Nous sommes ouverts à la diplomatie mais si ça ne marche pas, nous protègerons notre pays et notre peuple », a-t-il prévenu, après avoir rencontré ses homologues russe et turque à Antalya, en Turquie.

L’Union européenne se réunit à Versailles.

Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE vont tenter jeudi et vendredi à Versailles de poser les fondations d’une Europe plus souveraine après le choc de l’invasion russe en Ukraine qui a exposé ses faiblesses. « Ce sommet est celui du sursaut européen, de la souveraineté européenne », souligne l’Elysée. Les 27 pays membres envisagent de nouvelles sanctions contre Moscou.