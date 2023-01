« La France est disposée à avancer avec le Burkina Faso », secrétaire d’Etat française Chrysoula Zacharopoulou

Ce 10 janvier, la secrétaire d’État français, chargée du Développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, était en visite à Ouagadougou, pour échanger avec le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré.

Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d’État auprès de la ministre française des Affaires étrangères, a rencontré ce 10 janvier le président de transition du Burkina Faso Ibrahim Traoré pour réaffirmer l’engagement de Paris auprès de Ouagadougou. Dans un contexte de relations dégradées, Chrysoula Zacharopoulou a échangé pendant près de deux heures le capitaine Traoré, arrivé au pouvoir à la faveur d’un coup d’État fin septembre.

« Nous sommes convenus avec le président Traoré d’avancer ensemble. La France est disposée à avancer avec le Burkina Faso », a déclaré la Secrétaire d’État de la France, Chrysoula Zacharopoulou lors d’un point de presse à l’issue d’une audience avec le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré. « La France reste engagée sur tous les plans, aux degrés et dans les formes que souhaiteraient les autorités burkinabè », a-t-elle dit ajoutant « la France n’impose rien, elle est disponible pour créer un avenir ensemble ».

Sur leplan sécuritaire, elle a fait savoir que « le drame qui frappe le Burkina, touche la France. C’est le même peuple qui est frappé. C’est la même dignité qui est bafouée », a-t-elle répété. « Je ne suis venue ici influencer aucun choix ni aucune décision, personne ne peut dicter ses choix au Burkina » et « nous sommes convenus avec le président Traoré d’avancer ensemble dans cet état d’esprit », a-t-elle déclaré à l’issue de cet entretien. Selon elle, « la France est en mesure de faire moins ou de faire plus, elle est aussi et surtout capable de faire différemment, dans l’écoute, le respect, l’humilité, car (…) c’est une attente qui est exprimée, avec force ici ».