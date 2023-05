La France commande 130 blindés pour renforcer sa puissance militaire

- Publicité-

Le ministère français des Armées a récemment annoncé son intention de commander 130 blindés supplémentaires pour remplacer les chars légers AMX-10 et les véhicules de l’avant blindé (VAB) cédés à l’Ukraine. Cette décision s’inscrit dans le cadre du projet de loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 et vise à renforcer la capacité de défense du pays.

Parmi les 130 blindés commandés, 38 seront des Jaguar, des engins blindés de reconnaissance et de combat dotés d’un canon de 40 mm. Cette acquisition permettra à l’armée française d’améliorer ses capacités en matière de reconnaissance et de réaction rapide sur le terrain. Les 92 autres blindés seront des Griffon, véhicules blindés multi-rôles qui seront déployés pour diverses missions, y compris le transport de troupes.

238 Jaguar d’ici 2030

Selon le gouvernement, ces nouvelles acquisitions porteront le nombre total de Jaguar à 238 d’ici 2030, soit une augmentation de 38 unités par rapport à la version initiale du projet de loi. De même, le nombre de Griffon atteindra 1437, soit une augmentation de 92 unités par rapport aux prévisions initiales. D’ici la fin de l’année 2023, l’armée française prévoit de disposer de 60 Jaguar et de 575 Griffon.

Il est important de souligner que le gouvernement financera cette acquisition en dehors des ressources budgétaires de la LPM. Cette approche a été choisie afin de ne pas compromettre le format des armées et de garantir que les forces françaises disposent d’équipements modernes et performants. En cédant les matériels plus anciens à l’Ukraine, la France renforce également sa coopération avec ce pays dans le domaine de la défense.