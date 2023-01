La finale à Melbourne sera Tsitsipas-Djokovic, avec une vue sur le numéro 1

Deuxième finale du Slam, la première en Australie, un pays dont il a fait sa seconde patrie étant donné l’importante communauté grecque vivant dans l’état de Victoria et en Australie plus généralement.

Stefanos Tsitsipas, qui a battu Kharen Khachanov en quatre sets 7-6 (2) 6-4 6-7 (6) 6-3, jouera sur la Rod Laver Arena dimanche avec un double objectif : remporter le premier titre du Chelem de sa carrière, et se hisser au rang de numéro 1 mondial.

Une tâche pas facile contre Novak Djokovic, grand favori dans les paris sur le tennis, qui a battu Tommy Paul sur le Melbourne Central 7-5 6-1 6-2. « Je ne suis pas aussi en forme qu’au début, mais je m’entraîne beaucoup, également d’un point de vue athlétique, pour jouer ces matches. L’expérience d’avoir participé à tant de finales dans ma carrière m’aidera. Contre Paul, mes jambes étaient lourdes, mais je me suis bien concentré et je suis heureux d’avoir réussi à remporter une autre finale de Chelem 15 ans après ma première », a déclaré Nole.

Un rendez-vous qui vaut cher pour le Serbe après une année 2022 compliquée : s’il bat le Grec, Nole retrouverait non seulement le numéro 1, mais marquerait aussi son 10e titre en Australie, le seul, à part Nadal, à faire le double dans un seul Chelem.

Les deux se sont déjà rencontrés pour un trophée du Chelem, dans le cadre de Roland Garros en 2021, avec le Grec en tête pour deux sets, et ensuite aspiré par la furie serbe. Dimanche, il aura une deuxième chance et c’est un Tsitsipas différent, plus calme, toujours puissant et rapide, et plus expérimenté :

« Ce sont les moments pour lesquels on travaille durement et pour lesquels on s’engage toute l’année », a-t-il déclaré après le match. En cas de victoire, il sera en tête du classement : « D’une manière générale, les finales ont une saveur particulière, une signification différente de celle des autres matches », a-t-il poursuivi. Devenir numéro 1 mondial est mon rêve d’enfant et cette fois, je suis vraiment près de le réaliser. Je suis particulièrement heureux que cette occasion se présente ici, en Australie, car cet endroit a une valeur particulière pour moi. Allons-y à fond, les gars ! »