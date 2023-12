La FIFA condamne l’attaque contre un arbitre turc 

-Publicité-

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a qualifié mardi de « totalement inacceptable » l’attaque contre un arbitre de football turc par le président du club de première division d’Ankaragucu.

La fédération turque de football a suspendu indéfiniment tous les championnats après que l’arbitre Halil Umut Meler a été frappé par le président d’Ankaragucu, Faruk Koca, après le match nul 1-1 de lundi contre Caykur Rizespor. Infantino a condamné l’attaque dans une déclaration sur les réseaux sociaux. « Il n’y a absolument pas de place pour la violence dans le football, sur ou en dehors du terrain« , a lancé le dirigeant suisse.

« Les événements qui ont suivi le match de Super Lig turque entre le MKE Ankaragucu et Caykur Rizespor sont totalement inacceptables et n’ont pas leur place dans notre sport ou notre société. Sans arbitres, il n’y a pas de football », a ajouté Infantino.

« Les arbitres, les joueurs, les supporters et le personnel doivent être en sécurité pour pouvoir profiter du match, et j’appelle les autorités compétentes à veiller à ce que cela soit strictement mis en œuvre et respecté à tous les niveaux« , a-t-il conclu.

Les images de l’incident de lundi soir montraient Koca se précipitant sur le terrain avec un groupe d’hommes et lançant un coup de poing à Meler après le coup de sifflet final. Un tribunal a placé Koca et deux autres personnes en détention provisoire pour « avoir blessé et menacé un agent public ».

«Mon but était de réagir verbalement à l’arbitre et de lui cracher au visage»

«Je n’accepte absolument pas les accusations. Mon but était de réagir verbalement à l’arbitre et de lui cracher au visage. Cet incident s’est produit en raison des mauvaises décisions et du comportement provocateur de l’arbitre. À ce moment-là, j’ai giflé l’arbitre au visage. C’était moi. La gifle que j’ai donnée n’a pas causé de fracture. Après la gifle que j’ai donnée, l’arbitre est resté debout pendant environ 5 à 10 secondes. Puis il s’est jeté par terre. On m’a immédiatement retiré de la scène en raison de ma maladie cardiaque. À part cela, je ne suis au courant d’aucun incident. C’est tout ce que j’ai à dire», s’est défendu le président d’Ankaragucu après son acte ignobles. Ce dernier et ses sbires ont été incarcérés dans le pénitentiaire de Sincan, en attendant la suite de cette affaire qui a fait le tour de la planète.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile şüpheliler Ş.Y.Ş ve K.Ç, tutuklanmalarının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. pic.twitter.com/lkPD9jd1Lv — Sporx (@sporx) December 12, 2023