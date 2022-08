La Fédération française de football et Konami signent un partenariat

Dans un communiqué de presse publié ce jeudi, la Fédération française de football a annoncé devenir le nouveau partenaire de KONAMI, l’éditeur du jeux vidéo eFootball.

Dans le monde des simulations de jeux de football, EA Sports et Konami se livrent bataille, avec leur deux opus FIFA, qui va devenir EA Sports FC, et eFootball. Si l’éditeur américain a un large avantage sur son concurrent, Konami tente de se rattraper ces dernières années. En plus d’avoir largement modifié son jeu, l’éditeur Japonais signe de nouveaux partenariats. Ainsi, la Fédération française de football a dévoilé ce jeudi, via un communiqué, sa nouvelle collaboration avec la société nippone.

« La FFF est ravie d’accueillir KONAMI en tant que partenaire officiel jeux vidéo de l’Équipe de France. Nous avons la même ambition d’innover et de proposer aux fans de football et de gaming les meilleures expériences. L’expertise de KONAMI est une excellente opportunité pour accélérer la croissance de l’eSport en France » a déclaré François Vasseur, directeur marketing de la FFF.

Cet accord inclut les droits d’image et d’activations de l’Équipe de France, permettant ainsi à KONAMI d’en devenir le partenaire jeux vidéo officiel, par le biais de eFootball. Après EA Sports qui a récemment récupéré les droits de la Juventus, Konami frappe donc également un grand coup avec ce partenariat le liant désormais à la FFF.