La Fédération de Côte d’Ivoire publie un communiqué sur Mosengo-Omba

La Fédération Ivoirienne de Football a réagi ce lundi pour mettre fin à des spéculations persistantes. Après plusieurs jours de rumeurs autour d’une prétendue demande de départ visant le Secrétaire général de la Confédération africaine de football, l’instance a publié un communiqué destiné à clarifier la situation.

Des informations relayées ces derniers jours laissaient entendre que Yacine Idriss Diallo aurait demandé le départ de Véron Mosengo-Omba. La FIF qualifie ces allégations d’inexactes. Dans son texte officiel, le président ivoirien s’inscrit en faux et nie catégoriquement avoir exprimé, en public ou en privé, une quelconque volonté de voir le Secrétaire général quitter ses fonctions, y compris lors de la réunion du Comité exécutif tenue le 13 février 2026.

Le communiqué précise également que, d’après les éléments dont dispose la Fédération, aucun des autres présidents de fédérations présents au Comité exécutif n’aurait, non plus, formulé une demande similaire au cours de cette séance. Cette précision vise à réfuter l’idée d’un mouvement collectif au sein de la CAF dirigé contre la direction administrative.

Appel à la responsabilité et mise en garde

Au-delà du démenti, la FIF adresse un appel ferme à ceux qui diffusent ou commentent ces informations : vérifier les sources, faire preuve de retenue et éviter la propagation d’allégations non vérifiées. La fédération rappelle que la diffusion imprudente de rumeurs peut rapidement envenimer les débats autour du football africain.

Cette prise de parole officielle a pour objectif de rétablir les faits et de limiter les interprétations erronées. La Fédération souligne enfin la nécessité d’un traitement rigoureux de l’information au sein des médias et des relais d’opinion afin de préserver la sérénité des instances sportives.