La dernière publication de LeBron James relance les spéculations sur son mariage

Absent du match de mardi soir, LeBron James était toutefois actif sur Instagram, où une de ses publications a rapidement suscité l’attention. Les Los Angeles Lakers ont été battus 136-108 par les San Antonio Spurs lors de cette rencontre, James étant indiqué comme forfait.

Sur ses Stories, il a partagé un texte signé Jillian Turecki, spécialiste des relations et auteure reconnue, qui insistait sur le fait que les dynamiques de couple ne se résument pas à un partage strictement égal et que, parfois, l’un des partenaires doit compenser lorsque l’autre traverse une période difficile. Plusieurs supporters ont perçu le message comme un signe envoyé au bon moment.

Cette publication est intervenue quelques heures après que Savannah James ait tenu des propos francs sur leur mariage au cours de son podcast Everybody’s Crazy.

Savannah James revient sur ses débuts en tant que mère

Lors d’un épisode récent, Savannah James est revenue sur son expérience de jeune mère et sur les échanges parfois difficiles qu’elle a eus. Elle et LeBron ont accueilli leur premier enfant, Bronny James, en 2004, alors qu’elle avait 18 ans; leur deuxième fils, Bryce James, est né en 2007; leur fille, Zhuri James, est née en 2014.

Elle a raconté avoir fondé sa famille très tôt — d’abord à 18 ans, puis à 20 et enfin à 28 — et affirmé qu’à un moment donné elle a considéré que cette période était close, évoquant la fin de son enfance et sa détermination sur le sujet.

Savannah a aussi relaté une conversation gênante avec son mari au sujet d’éventuels autres enfants, indiquant avoir été offensée par la suggestion de « garder un peu au cas où ».

La mise en ligne par LeBron d’un message expliquant que les couples ne fonctionnent pas forcément « à 50/50 » et ne « comptent pas les points » a rapidement alimenté des spéculations sur un lien possible avec les confidences de Savannah.

LeBron et Savannah James se sont mariés en 2013, après plusieurs années de relation qui remontent à leurs années de lycée dans l’Ohio. Le couple a par le passé évoqué publiquement les difficultés de concilier vie familiale et carrière de James en NBA, saison après saison, au sein des Cleveland Cavaliers, du Miami Heat puis des Los Angeles Lakers, Savannah ayant fréquemment mis en lumière les réalités de la maternité au fil des années.

Ni LeBron James ni Savannah James n’ont apporté de réponse directe aux réactions publiées en ligne après ces échanges.