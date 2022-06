La dernière-née de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez enflamme la toile (photo)

Dernière de la famille, Bella Esmeralda fait déjà le bonheur de Cristiano Ronaldo et Georgino Rodriguez qui ne se privent pas de le partager sur leurs réseaux sociaux. Leur dernière publication sur leur petite fille a enflammé la toile.

Cristiano Ronaldo et Georgino Rodriguez enflamment la toile avec leur famille qui s’est agrandie il y a quelques mois. Cristiano Jr, l’aîné de la famille, Alana Martina, Eva Maria et Matteo ont en effet accueilli Bella Esmeralda pour le bonheur de la fratrie qui a vécu dernièrement un drame avec la perte du frère jumeau d’Esmeralda, mort en couches.

« Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec espoir et bonheur. Nous voudrions remercier les médecins et les infirmiers pour leur professionnalisme et leur soutien », a écrit le couple dans un communiqué.

Très active sur les réseaux sociaux, la célèbre famille ne se prive pas de partager son quotidien avec ses millions de fans. Et bien évidemment, la petite Bella occupe la plus grande partie des activités de la famille. Mardi dernier, Georgina Rodriguez a même emballé la toile avec un post sur son compte Instagram où on aperçoit toute la famille réunie autour de la dernière-née. « Ma vie », a écrit la jeune maman, serrant dans ses bras sa petite fille qui grandit visiblement bien.