La Côte d’Ivoire renforce son arsenal maritime avec un Patrouilleur P400

La flotte navale ivoirienne s’est dotée d’un nouveau patrouilleur. Il s’agit du patrouilleur P400 Contre-Amiral FADIKA qui est arrivé à bon port ce jeudi 06 octobre 2022.

Dans ses missions de surveillance des eaux sous juridictions nationales, la Côte d’Ivoire a acquis un navire de guerre qui pourrait également assurer les missions régaliennes de Défense et des approches maritimes.

Le nouveau navire patrouilleur P400 Contre-Amiral FADIKA acquis, est long de 54,8 mètres pour 8 mètres de large et un déplacement de 480 tonnes en charge, et peut naviguer à une vitesse de 23 nœuds et dispose d’une autonomie de 5000 nautiques.

Armé d’un canon de 40 mm Bofors en plage avant et d’un canon de 20 mm GIAT F2 en plage arrière [et de deux mitrailleuses de 7,62mm], il est mis en œuvre par un équipage de 25 marins.

Le « contre-amiral Fadika » vient de rejoindre les quatre autres patrouilleurs de la marine ivoirienne. Livré au Gouvernement ivoirien le 09 septembre 2022, ce patrouilleur doit son nom au contre-amiral Lamine Fadika qui est le premier officier ivoirien de la Marine nationale en juillet 1967, après son admission en 1964 au concours d’entrée à l’École navale de Brest.

L’acquisition de ce nouveau patrouilleur pour la marine ivoirienne entre dans le cadre de la vision du président Alassane Ouattara de protéger les côtes ivoiriennes.