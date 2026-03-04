La Côte d’Ivoire intégrée au dispositif sécuritaire de la Coupe du Monde 2026

Dans le cadre de l’organisation de la Coupe du Monde 2026 par les États-Unis, le Canada et le Mexique, Washington a choisi d’associer la Côte d’Ivoire à une partie du dispositif sécuritaire. Cette décision, validée au plus haut niveau de l’administration américaine et coordonnée avec le FBI, marque un tournant dans la coopération sécuritaire entre Abidjan et Washington.

Selon plusieurs sources, ce choix reflète la reconnaissance par les États-Unis du savoir-faire ivoirien en renseignement, cybersécurité et coordination interservices, basé sur des critères techniques stricts.

Au centre de cette coopération se trouve le Centre de Renseignement Opérationnel Anti-Terroriste (CROAT), rattaché au ministère ivoirien de la Défense. Le centre s’est imposé comme un acteur crédible dans la lutte contre les menaces transnationales, combinant technologies avancées, renseignement humain et analyses de données assistées par intelligence artificielle.

