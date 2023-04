La Corée du Sud enregistre 03 nouveaux cas de la variole de singe

- Publicité-

Mardi, l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies a annoncé que la Corée du Sud avait enregistré trois nouveaux cas de la variole de singe.

Les cas concernent deux citoyens coréens résidant dans la capitale et dans la province de Gyeonggi, ainsi qu'un étranger vivant dans la province de Gyeongsang du Nord.

Les trois patients n’ont pas récemment voyagé à l’étranger, ce qui porte le nombre total d’infections dans le pays à 16. Les responsables de la santé affirment que la Monkeypox ou la variole de singe, se transmet le plus souvent par contact sexuel et contact peau à peau, ainsi que par le partage du lit, des serviettes et des vêtements.

Les symptômes incluent une éruption cutanée, de la fièvre, un enfilement des ganglions lymphatiques et des douleurs musculaires.