La Corée du Nord veut lancer un satellite espion

Pyongyang a notifié son intention de lancer un satelitte espion entre le 31 mai et le 11 juin, rapportent l’agence de presse Reuters et la télévision publique japonaise.

La Corée du Nord a notifié le Japon du lancement d’un satellite entre le 31 mai et le 11 juin, a déclaré ce lundi un représentant des garde-côtes japonais, une démarche qui, selon des analystes, s’inscrit dans la volonté de Pyongyang de développer ses capacités de surveillance et d’améliorer la précision de ses missiles. Cette annonce, rapportée en premier lieu par la télévision publique japonaise NHK, intervient alors que la Corée du Nord a multiplié depuis le début de l’année les essais de missiles.

Montée des tensions

Les services du Premier ministre japonais Fumio Kishida ont déclaré que Tokyo exhorte la Corée du Nord à s’abstenir de tout lancement, tout en coopérant avec les pays appropriés, tels que les États-Unis et la Corée du Sud ». Plus tôt ce mois-ci, la presse officielle nord-coréenne a indiqué que Kim Jong-un avait inspecté un centre militaire de lancement de satellite, ajoutant que le dirigeant avait donné son feu vert à un projet de satellite espion.

Depuis plusieurs mois, les tensions montent dans la péninsule coréenne. De nombreux missiles ont été tirés à Pyongyang, qui menace Washington et Séoul. Les deux capitales devront « faire face à des réponses proportionnelles pour leur folle course à la guerre nucléaire », prévenait Pyongyang dans un texte publié mi-mai par l’agence étatique nord-coréenne KCNA, en réaction à l’annonce de futurs exercices militaires conjoints organisés par la Corée du Sud et les États-Unis.