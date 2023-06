La Corée du Nord tire un nouveau missile balistique en mer de l’Est

- Publicité-

L’armée sud-coréenne a confirmé ce jeudi, que la Corée du Nord a procédé au lancement d’un missile balistique non identifié en mer de l’Est.

Le jeudi 15 juin, l’armée sud-coréenne a annoncé que la Corée du Nord avait effectué un tir de missile balistique dont le modèle exact demeure indéterminé. L’état-major interarmées de Séoul a précisé que le missile avait été lancé en direction de la mer de l’Est, également connue sous le nom de mer du Japon.

Ce nouveau lancement de missile par la Corée du Nord survient à un moment où les tensions dans la région sont déjà élevées. Depuis de nombreuses années, la communauté internationale s’inquiète des ambitions nucléaires et balistiques de Pyongyang, qui a régulièrement procédé à des tests de missiles. Malgré les efforts déployés par la communauté internationale pour parvenir à la dénucléarisation de la péninsule coréenne, les progrès ont été limités, alimentant ainsi les craintes quant à la stabilité de la région.



Les autorités sud-coréennes ont déclaré qu’elles surveillaient étroitement la situation et qu’elles coordonnaient leurs actions avec les alliés régionaux et les partenaires internationaux. Les États-Unis, le Japon et d’autres pays ont également exprimé leur préoccupation face à ce dernier tir de missile balistique par la Corée du Nord.