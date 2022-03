La Corée du Nord tire un missile intercontinental dans la zone économique du Japon

La Corée du Nord a tiré jeudi un « projectile non identifié », a annoncé jeudi l’armée sud-coréenne. Le projectile tiré ce jeudi est tombé dans la zone économique exclusive maritime du Japon, a annoncé le ministère de la Défense nippon.

Le président sud-coréen Moon Jae-in a confirmé, dans un communiqué, que le projectile lancé jeudi après-midi par Pyongyang en direction de la mer du Japon était un ICBM. Il s’agit « d’une rupture de la suspension des lancements de missiles balistiques intercontinentaux promise par le président Kim Jong Un à la communauté internationale« , a-t-il déploré. « Elle représente une sérieuse menace pour la péninsule coréenne, pour la région et pour la communauté internationale« , a-t-il ajouté.

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a dénoncé « un acte scandaleux qui ne peut être pardonné« . Les résolutions des Nations unies interdisent à la Corée du Nord, frappée par de lourdes sanctions internationales pour ses programmes nucléaire et d’armement, de procéder à des essais de missiles balistiques. Ce qui n’a pas empêché Pyongyang de réaliser une dizaine de tests de ce type d’arme depuis le début de l’année. Mais il ne s’agissait pas jusqu’à présent de missiles intercontinentaux, même si Washington et Séoul soupçonnent le régime nord-coréen d’avoir testé certains systèmes d’ICBM lors de ces lancements.

Nos analyses indiquent que le missile balistique a volé pendant 71 minutes et est tombé vers 15H44 (06H44 GMT) dans la zone économique exclusive, dans la mer du Japon, à environ 150 km à l’ouest de la péninsule d’Oshima » dans l’île septentrionale de Hokkaido, a déclaré le numéro deux du ministère japonais de la Défense, Makoto Oniki. « Etant donné que le missile balistique a cette fois-ci volé à une altitude de plus de 6.000 km, ce qui était beaucoup plus haut que le (missile) ICBM Hwasong-15 qui a été lancé en novembre 2017, on pense que celui d’aujourd’hui est un nouvel ICBM« , a-t-il ajouté.

Il a précisé que le ministère japonais de la Défense n’avait reçu aucune information faisant état de dégâts causés à des navires ou des avions, qualifiant cependant ce tir de « menace sérieuse » pour la sécurité du Japon. « Au moment où le monde fait face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Corée du Nord poursuit ses tirs qui aggravent unilatéralement les provocations contre la communauté internationale, ce qui est absolument impardonnable« , a déclaré M. Oniki.