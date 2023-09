La Corée du Nord « sera toujours aux côtés de la Russie », Kim Jong Un

Les présidents nord-coréen Kim Jong Un a déclaré que « la RPDC sera toujours aux côtés de la Russie dans la lutte contre l’impérialisme », mercredi au cosmodrome de Vostotchny, dans l’est de la Russie.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a qualifié de « priorité absolue » le renforcement des liens entre Moscou et Pyongyang lors d’une rencontre avec Vladimir Poutine sur un cosmodrome en Extrême-Orient russe, un sommet exceptionnel qui pourrait aboutir à des ventes de matériel militaire à la Russie. Après avoir visité des installations du site, notamment un atelier d’assemblage de fusées russes Angara de nouvelle génération, les deux dirigeants ont entamé des pourparlers en présence de leurs délégations.

« Je suis très content de vous voir. Je vous remercie d’être venu en Russie », a déclaré Vladimir Poutine à Kim Jong-un avant les discussions bilatérales, selon des images diffusées à la télévision russe, précisant que leur entretien portera notamment sur la « situation dans la région », la « coopération économique » et « des questions humanitaires ».

- Publicité-

« Nous serons toujours avec la Russie »

De son côté, Kim Jong-un a déclaré que son pays ferait des liens bilatéraux avec la Russie sa « priorité absolue ». « Nous allons donner la priorité à la relation entre la Corée du Nord et la Russie et en faire la priorité absolue de notre politique étrangère », a dit le leader nord-coréen, dont les propos étaient rapportés par la télévision russe. Il a estimé que sa rencontre avec le président Poutine serait « un tremplin pour des relations bilatérales plus étroites ».

Selon lui, « la Russie est en ce moment confrontée (…) à de telles forces hégémonistes pour protéger (ses) intérêts en matière de sécurité ». « Nous avons toujours exprimé notre soutien total et inconditionnel à toutes les mesures prises par le gouvernement russe et je saisis cette occasion pour affirmer que nous serons toujours avec la Russie », a-t-il ajouté.