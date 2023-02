La Corée du Nord présente une quantité record de missiles lors d’un défilé (vidéo)

La Corée du Nord, a démontré au monde mercredi l’étendue de son pouvoir militaire lors d’un défilé nocturne, ont rapporté jeudi les médias officiels. Alors que les relations inter-coréennes sont extrêmement tendues, le pays de Kim Jong Un a affiché plus de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) que jamais le régime n’avait fait défiler auparavant.

La Corée du Nord a organisé mercredi un défilé militaire nocturne à Pyongyang pour marquer le 75e anniversaire de la création de son armée, a indiqué l’agence de presse officielle KCNA. Le président Kim Jong Un était présent avec sa fille, qui est considérée comme une probable future dirigeante du pays dans la dictature héréditaire.

Avec un arsenal militaire impressionnant, la Corée du Nord a montré mercredi sa capacité de frappe nucléaire, a déclaré KCNA, ajoutant que le défilé comprenait également des unités nucléaires tactiques.

Les images publiées par les médias d’État montrent des missiles à combustible solide, une dizaine de Hwasong 17, les plus grands ICBM de Corée du Nord, soupçonnés d’avoir la portée nécessaire pour frapper presque n’importe où dans le monde avec une ogive nucléaire.

Le Hwasong-17 testé pour la première fois l’année dernière

La Corée du Nord a poursuivi son programme de missiles balistiques, lançant des missiles plus gros et plus avancés malgré les résolutions et les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Hwasong-17, ce missile doté de plusieurs têtes nucléaires et d’une portée estimée à 15 000 kilomètres a été testé avec succès en novembre dernier. Il est capable de frapper aussi bien New York que Paris.

Défilé miliaire en Corée du Nord

Les Hwasong-17 ont été suivis par ce que certains analystes appellent prototype ou maquette d’un nouvel ICBM à combustible solide dans des lanceurs à cartouche.