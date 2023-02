La Corée du Nord hausse le ton et prévient les USA qu’ils flirtent avec une « ligne rouge »

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a déclaré ce jeudi que les exercices des États-Unis et de leurs alliés avaient poussé la situation à une « ligne rouge extrême ».

La Corée du Sud et les États-Unis ont organisé mercredi des manœuvres aériennes conjointes avec notamment un bombardier stratégique américain et des avions de chasse furtifs en réponse aux menaces de la Corée du Nord, a indiqué jeudi 2 février l’agence de presse Yonhap. Les avions ont survolé la mer Jaune, située entre la péninsule coréenne et la Chine, lors des premiers exercices de ce genre cette année, a précisé l’agence, citant l’armée sud-coréenne.

Ces exercices aériens conduits mercredi ont démontré «la volonté et la capacité des États-Unis à assurer une dissuasion étendue, forte et crédible contre les menaces (…) de la Corée du Nord» liées à l’arme nucléaire et à ses missiles, a déclaré la même source. Un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a réagi en déclarant que les États-Unis « vont déclencher une confrontation totale » avec Pyongyang, selon l’agence de presse nationale KCNA. « La situation militaire et politique dans la péninsule coréenne et dans la région a atteint une ligne rouge extrême du fait d’imprudentes manœuvres militaires de confrontation et d’actes hostiles de la part des États-Unis et de leurs troupes navales », a-t-il ajouté.

Les USA n’ont aucune « intention hostile »

La Maison blanche a rejeté mercredi les accusations de la Corée du Nord selon lesquelles les manoeuvres militaires conjointes effectuées par Washington et Séoul représentaient une provocation, ajoutant que les Etats-Unis n’avaient aucune « intention hostile » envers Pyongyang. « Nous avons clairement indiqué que nous n’avons aucune intention hostile envers la DPRK [République populaire démocratique de Corée] et que nous souhaitons recourir à la diplomatie pour répondre aux inquiétudes des deux pays et de la région », a déclaré un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche.