La Corée du Nord envisage de fournir une « assistance » au Hamas, affirme l’agence d’espionnage sud-coréenne. Le Service national du renseignement déclare que la Corée du Nord essaie de tirer « profit de la guerre entre Israël et le Hamas de multiples façons ».

Le National Intelligence Service (NIS) sud-coréen a déclaré à la commission parlementaire du renseignement, lors d’une session d’audit à huis clos, qu’il y avait des signes que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait ordonné à des fonctionnaires de prendre des mesures pour fournir une assistance complète à la Palestine, a rapporté Yonhap News, basé à Séoul, citant Yoo Sang-bum, un législateur du People Power Party, le parti au pouvoir.

« La Corée du Nord semble essayer de tirer profit de la guerre entre Israël et le Hamas de multiples façons », a déclaré M. Yoo. La semaine dernière, l’ambassadeur d’Israël en Corée du Sud, Akiva Tor, a déclaré que Tel Aviv savait que « des armes fabriquées en Corée du Nord étaient utilisées par le Hamas ».

L’ambassadeur nord-coréen à l’ONU, Kim Song, a qualifié ce rapport de « rumeurs sans fondement », accusant Washington de chercher à rejeter la responsabilité de la guerre au Moyen-Orient sur « un pays tiers ». Selon le NIS, Pyongyang serait dans la phase finale de préparation de son troisième lancement de satellite, après deux tentatives infructueuses en début d’année.

La Corée du Nord devait faire une nouvelle tentative en octobre, mais le lancement n’a pas eu lieu. Selon le NIS, Pyongyang semble avoir reçu une assistance technologique de la part de son allié de longue date, la Russie, et la « possibilité de succès pourrait être plus élevée ». Le NIS affirme que la Corée du Nord aurait fourni à la Russie plus d’un million d’obus d’artillerie – assez pour deux mois – et d’autres armes en dix expéditions depuis le mois d’août, afin d’aider Moscou dans la guerre en Ukraine.