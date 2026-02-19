La Corée du Nord dévoile un lance-missiles capable de tirer des ogives nucléaires

Les médias officiels nord-coréens ont fait état, jeudi 19 février, de la présentation par le leader Kim Jong-un d’un imposant système de lancement multiple de missiles capable d’emporter des têtes nucléaires. Selon ces communiqués, la démonstration s’est déroulée la veille lors d’une cérémonie supervisée par le dirigeant.

Sur place, Kim Jong-un a salué ce nouveau dispositif, le présentant comme une réalisation sans équivalent à l’échelle mondiale. Les autorités ont précisé qu’il s’agit d’un système de lancement multiple de missiles d’un calibre de 600 mm, conçu pour délivrer des charges nucléaires.

L’agence officielle KCNA a rapporté que le chef de l’État a qualifié l’arme d’« appropriée » pour une attaque « spéciale », expression qui, dans le discours gouvernemental nord-coréen, renvoie implicitement à l’usage d’ogives nucléaires. Le vocable employé illustre la volonté de Pyongyang de jouer sur la communication militaire en dissimulant une menace stratégique sous une formulation codée.

La mise en lumière de ce matériel, à la fois volumineux et présenté comme technologiquement singulier, souligne la priorité que donne le régime à l’amélioration de ses capacités de dissuasion. Pour les observateurs, l’accent mis sur la modularité et la puissance de feu vise autant des objectifs internes de légitimation que des messages destinés à l’extérieur.

Enjeux et répercussions

De telles annonces tendent à renforcer les préoccupations de la communauté internationale concernant l’expansion du potentiel balistique et nucléaire nord-coréen. Elles s’inscrivent dans une série d’initiatives militaires qui suscitent régulièrement des appels au calme et des mises en garde diplomatiques, sans pour autant que Pyongyang modifie sa trajectoire stratégique.

En l’absence d’éléments techniques indépendants, il est difficile d’évaluer précisément les performances opérationnelles de ce lance-missiles multiple et les implications militaires concrètes de son déploiement. Quoi qu’il en soit, l’accent mis par Pyongyang sur la nouveauté et la spécificité de l’arme vise clairement à affirmer sa posture de puissance régionale dotée d’un volet nucléaire.