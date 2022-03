La Corée du nord continuera à construire une « force stratégique plus parfaite et plus forte », Kim Jong-Un

Le dirigeant de la Corée du nord, Kim Jong-un, a souligné que le pays développera davantage un « moyen de frappe puissant » pour renforcer les capacités de défense nationale, a rapporté lundi l’Agence centrale de presse nord-coréenne, quelques jours après que Pyongyang a affirmé avoir lancé un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM).

« Ce n’est que lorsque l’on est équipé des formidables capacités de frappe, d’une puissance militaire écrasante qui ne peut être arrêtée par personne, que l’on peut empêcher une guerre, garantir la sécurité du pays et contenir et mettre sous contrôle toutes les menaces et les chantages des impérialistes », a déclaré Kim cité par l’agence de presse coréenne.

Tout en supervisant personnellement le test jeudi, Kim a déclaré que le nouvel ICBM devait aider à dissuader toute action militaire des États-Unis. Il a déclaré que la force d’autodéfense de la RPDC « ne peut être échangée ni achetée avec quoi que ce soit » et tiendra bon sans la moindre hésitation malgré les dures épreuves et les difficultés. La RPDC continuera à construire une « force stratégique plus parfaite et plus forte », a-t-il déclaré.

La Corée du nord a déclaré que le missile de jeudi était le Hwasong-17, et le Japon et la Corée du sud ont confirmé que les données de vol montraient que le lancement avait volé plus haut et plus longtemps que tout test précédent de la RPDC.