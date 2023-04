La Corée du Nord annonce le tir réussi d’un missile balistique à combustible solide

La Corée du Nord a confirmé avoir lancé un nouveau type de missile balistique à combustible solide jeudi, marquant une avancée majeure pour son programme d’armement. Cette technologie est plus rapide à préparer et plus stable que les missiles à combustible liquide.

Selon l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, Pyongyang a réussi à tirer un missile balistique à combustible solide, ce qui représente une avancée technologique et stratégique significative pour le régime nord-coréen. Les missiles à combustible solide sont plus difficiles à détecter et à intercepter, car ils sont plus rapides à préparer et à lancer que les missiles à combustible liquide.

Selon plusiuers observateurs occidentaux, le développement de cette technologie est préoccupant pour la communauté internationale, car cela signifie que la Corée du Nord a renforcé sa capacité à lancer des attaques nucléaires ou à déployer des missiles balistiques à longue portée. Cette annonce intervient après que la Corée du Nord a déjà mené plusieurs essais de missiles à courte et moyenne portée cette année.

La communauté internationale appelle le régime nord-coréen à cesser ses programmes d’armement et à respecter les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. Les tensions dans la région sont susceptibles de s’intensifier à mesure que la Corée du Nord continue de renforcer sa capacité militaire.