La compagnie aérienne privée Nouvelair Tunisie ouvre deux nouvelles lignes

Nouvelair Tunisie, compagnie aérienne privée, a annoncé le lancement de deux nouvelles liaisons au départ de l’aéroport international de Sfax-Thyna, en Tunisie. La compagnie aérienne dessert désormais deux vols par semaine vers la France et la Turquie, respectivement à partir du 19 avril et du 1 juin 2023.

Nouvelair Tunisie ouvre deux nouvelles lignes au départ de Sfax vers Paris et Istanbul. Selon le communiqué de la compagnie, les vols au départ de Sfax vers l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle auront lieu deux fois par semaine, les Mercredi et Dimanche. La liaison à destination d’Istanbul se fera également deux fois par semaine, les lundis et jeudis.

Cette annonce témoigne de l’engagement de Nouvelair Tunisie à renforcer sa présence en Tunisie et à offrir à ses clients des options de voyage pratiques et abordables. Les nouvelles lignes desservies par la compagnie aérienne faciliteront l’accès aux villes populaires de Paris et Istanbul pour les voyageurs d’affaires et de loisirs en provenance de la région de Sfax.

Avec ces nouvelles liaisons, Nouvelair Tunisie confirme sa position de leader sur le marché aérien tunisien, en offrant des vols réguliers vers plusieurs destinations en Europe et en Afrique du Nord. La compagnie aérienne continuera à développer son réseau et à offrir des options de voyage pratiques et abordables pour répondre aux besoins croissants de ses clients.