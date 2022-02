La communauté internationale réagit à l’invasion russe en Ukraine

Depuis quelques heures, le président russe Vladimir Poutine a ordonné une offensive militaire contre l’Ukraine, menaçant ceux qui s’opposent au conflit de conséquences graves. A l’internationale, on condamne une « agression » russe et appelle la Russie à cesser toute violence.

Lors d’une intervention télévisée, jeudi matin à l’aube, le président russe Vladimir Poutine a autorisé une opération militaire spéciale en Ukraine. Très vite, l’incursion de la Russie s’est matérialisée par des tirs de missiles et des combats terrestres. « L’infrastructure militaire des bases aériennes des forces armées ukrainiennes a été mise hors service », a fait savoir le ministère de la défense de la Fédération de Russie, cité par les agences de presse russes. « Les installations de défense anti-aérienne des forces armées ukrainiennes ont été détruites », a-t-il ajouté.

L’Ukraine a fermé son espace aérien et a rompu ses relations diplomatiques avec la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky reste droit dans ses bottes et assure que l’Ukraine ne cèdera un centime de son territoire. Dans un entretien avec son homologue Français Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, a « demandé des interventions multiples pour soutenir l’Ukraine » et de « faire unité en Européens ».

« Le conflit doit s’arrêter maintenant »

Pour le chef de l’ONU, « le conflit doit s’arrêter maintenant ». Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU, a lancé mercredi soir un appel à Vladimir Poutine, l’adjurant de rappeler ses troupes et de « cesser » immédiatement l’attaque lancée contre l’Ukraine. « Président Poutine, au nom de l’humanité, ramenez vos troupes en Russie ! », a lancé le chef des Nations unies, visiblement éprouvé par l’annonce de l’opération militaire russe en Ukraine au beau milieu de la session d’urgence tenue par le Conseil de sécurité.

« C’est le moment le plus triste de mon mandat de secrétaire général des Nations unies », a-t-il ajouté. « Au nom de l’humanité, ne permettons pas le déclenchement en Europe de ce qui pourrait être la pire guerre depuis le début du siècle », a insisté Antonio Guterres.

Macron et Biden condamnent

Les Etats-Unis et la France ont condamné avec fermeté l’assaut russe en Ukraine. « La Russie est seule responsable de la mort et de la destruction que cette attaque entraînera », a déclaré le président American Joe Biden.

« La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine », a déclaré Emmanuel Macron qui a appelé la Russie à « mettre immédiatement fin à ses opérations militaires ». « La France est solidaire de l’Ukraine. Elle se tient aux côtés des Ukrainiens et agit avec ses partenaires et alliés pour que cesse la guerre ».

Le président français Emmanuel Macron a convoqué un conseil restreint de défense et de sécurité nationale qui aura lieu jeudi à 9 heures.

Le Conseil Européen demande des comptes à la Russie

« Nous demanderons au Kremlin de rendre des comptes », ont averti jeudi le président du Conseil européen et la présidente de Commission européenne, Charles Michel et Ursula von der Leyen, dans un tweet au texte commun. « Nous condamnons fermement l’attaque injustifiée de la Russie contre l’Ukraine. En ces heures sombres, nos pensées vont à l’Ukraine et aux femmes, hommes et enfants innocents qui font face à cette attaque non provoquée et craignent pour leur vie », ont-ils ajouté.

Les dirigeants des Vingt-Sept doivent se réunir en sommet jeudi à 20 heures (heure de Paris) à Bruxelles alors que l’UE a averti que des sanctions « massives » contre Moscou seraient prises en cas d’attaque de l’Ukraine.