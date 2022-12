La Chine veut renforcer sa coopération stratégique avec la Russie

La Chine souhaite vivement le renforcement de son partenariat stratégique avec la Russie, a annoncé la chaîne de télévision nationale chinoise, citant le président Xi Jinping.

Xi Jinping a fait l’éloge du « partenariat global et de la coopération stratégique » russo-chinois qui « font preuve dans cette nouvelle ère de la maturité et de la résistance au stress », selon ses propos traduits en russe et publiés par le Kremlin.

« Nous sommes prêts à renforcer la coopération stratégique avec la Russie, à donner l’un à l’autre des possibilités de se développer, d’être des partenaires globaux pour le bien des peuples de nos pays et dans l’intérêt de la stabilité dans le monde entier », a-t-il assuré.

En évoquant cette rencontre virtuelle entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, la chaîne de télévision nationale chinoise s’est enthousiasmée : « la Chine est prête à travailler avec la Russie et toutes les forces progressistes à travers le monde pour s’opposer à l’unilatéralisme, le protectionnisme et l’intimidation ».

Cette volonté chinoise de renforcer l’axe Pékin-Moscou intervient alors que le géant de l’Asie a maintes fois été appelé par les Etats-Unis et les pays européens, à mettre un terme à sa coopération avec la Russie qui a lancé une offensive militaire contre l’Ukraine depuis le jeudi 24 février 2022.