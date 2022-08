La Chine envoie des troupes en Russie dans le cadre d’un exercice conjoint

Des troupes chinoises se rendront en Russie pour prendre part à des exercices militaires conjoints dirigés par l’hôte et comprenant l’Inde, la Biélorussie, la Mongolie, le Tadjikistan et d’autres pays, a déclaré mercredi le ministère chinois de la défense.

La participation de la Chine aux exercices conjoints est « sans rapport avec la situation internationale et régionale actuelle », a déclaré le ministère chinois de la défense dans un communiqué. Le mois dernier, Moscou a annoncé son intention de tenir les exercices « Vostok » (Est) du 30 août au 5 septembre, alors même qu’elle mène une guerre coûteuse en Ukraine. Elle avait alors précisé que certaines forces étrangères y participeraient, sans les nommer.

Ses derniers exercices de ce type ont eu lieu en 2018, et la Chine y a participé pour la première fois. Le ministère chinois de la Défense a déclaré que sa participation aux exercices s’inscrivait dans le cadre d’un accord de coopération annuel bilatéral en cours avec la Russie.

« L’objectif est d’approfondir la coopération pratique et amicale avec les armées des pays participants, d’améliorer le niveau de collaboration stratégique entre les parties participantes et de renforcer la capacité à répondre à diverses menaces pour la sécurité », indique le communiqué. Sous la direction du président chinois Xi Jinping et de son homologue russe Vladimir Poutine, Pékin et Moscou sont devenus de plus en plus proches.

Peu avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, Pékin et Moscou ont annoncé un partenariat « sans limites », bien que les responsables américains disent qu’ils n’ont pas vu la Chine se soustraire aux sanctions imposées par les États-Unis à la Russie ou lui fournir des équipements militaires. Le district militaire oriental de la Russie comprend une partie de la Sibérie et a son quartier général à Khabarovsk, près de la frontière chinoise.