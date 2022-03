La Chine disposée à intervenir pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine

Alors que l’Union européenne a appelé la Chine à intervenir dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine, Pékin a indiqué qu’il était disposé à servir de médiateur dans les négociations pour en finir avec la guerre par le dialogue.

Dans une déclaration au journaliste lundi, lord d’une conférence de presse, le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi, a indiqué que « la Chine est prête à continuer à jouer un rôle constructif pour faciliter le dialogue pour la paix et à travailler aux côtés de la communauté internationale pour mener à bien la médiation nécessaire ». Il a ajouté que la Croix-Rouge chinoise fournirait une aide humanitaire à l’Ukraine « dès que possible ».

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré qu’il y avait déjà eu deux cycles de négociations et que la Chine espérait qu’il y en aurait un troisième. Cette déclaration intervient alors que la Chine a jusqu’à présent tenu une position ambiguë et a évité d’utiliser le mot « invasion » pour décrire la guerre en cours en Ukraine qui est entrée dans son 12e jour.

Le ministre a déclaré que les causes de la situation en Ukraine étaient très complexes et a appelé toutes les parties à « respecter et protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les pays ». Wang a déclaré que la Chine continuerait à maintenir un partenariat « stratégique » avec la Russie, et que « le dialogue et la coopération entre la Chine et l’Europe apporteront plus de stabilité dans un monde de plus en plus turbulent ».