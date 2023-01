La Chine demande aux États-Unis d’arrêter les livraisons d’armes à l’ukraine

Le ministère chinois des Affaires étrangères estime que les États-Unis doivent arrêter les livraisons d’armes à l’Ukraine. Selon une représentante de l’instance, Washington est à l’origine de la crise ukrainienne.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a accusé ce lundi les États-Unis « d’avoir déclenché la crise en Ukraine » et d' »être le principal facteur qui l’alimente » en fournissant des armes lourdes à Kiev, rapporte Bloomberg. Le 24 janvier, l’administration américaine avait accusé des entreprises publiques chinoises d’assister militairement et économiquement la Russie, sans détailler le caractère et l’ampleur de cette aide.

« Soupçons infondés »

Des « soupçons infondés » et un « chantage sans fondement », selon Pékin qui accuse Washington d’avoir « semé la paranoïa ». « S’ils se soucient vraiment du peuple ukrainien ils devraient arrêter leurs livraisons d’armes », a-t-elle ajouté. Ce changement de ton inédit intervient quelques jours avant la visite du secrétaire d’État américain Antony Blinken, à Pékin dimanche et lundi prochain.

Jusqu’à présent, Xi Jinping avait toujours adopté une position neutre à l’égard de Vladimir Poutine. Que ce soit mi-septembre, lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) [dont font partie la Chine et la Russie] où Pékin a fait part de ses inquiétudes sur la guerre en Ukraine à son homologue russe. Ou fin septembre lors de l’Assemblée générale de l’ONU, lorsque le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé l’Ukraine et la Russie à ne pas laisser la guerre « déborder ».