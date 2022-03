La Chine contredit les Etats-Unis sur le projet d’exclusion de la Russie du G20

Proche de Moscou, la Chine a clairement exprimé ce mercredi, son opposition contre toute exclusion de la Russie du G20, envisagée par les Etats-Unis en raison de l’offensive russe en Ukraine.

La diplomatie chinoise n’est pas pour un écartement de la Russie du G20. La Chine dit considérer la Russie comme un pays important du G20 et aucun autre pays membre n’a le droit d’exclure un autre. « La Russie est un important pays membre (du G20), aucun membre n’a le droit d’expulser un autre pays», a soutenu un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin.

A la veille, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, a évoqué une possible exclusion du président Vladimir Poutine du G20. Ce, en raison de l’offensive russe en Ukraine. « Sur la question du G20, je dirai simplement ceci: nous pensons que la Russie ne peut pas faire comme si de rien n’était dans les institutions internationales et dans la communauté internationale. (…) . Mais concernant des institutions précises et des décisions précises, nous aimerions consulter nos alliés, consulter nos partenaires dans ces institutions avant de nous prononcer« , a déclaré Jake Sullivan.

La Chine n’a pas condamné l’offensive russe en Ukraine. Elle dit comprendre les préoccupations de la Russie et ne décrit pas l’opération militaire russe comme une « invasion ». « La question ukrainienne a un contexte historique très complexe » qui « est le résultat de l’effet combiné de divers facteurs », a indiqué la porte-parole chinoise Hua Chunying. « Nous exhortons toutes les parties à faire preuve de retenue pour éviter que la situation ne devienne hors de contrôle », a-t-elle souligné lors d’une conférence de presse régulière.