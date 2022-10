La Chine appelle ses ressortissants à quitter l’Ukraine

Dans un communiqué de presse relayé par son ministère des Affaires étrangères et son ambassade à Kiev, la Chine a appelé ses ressortissants à quitter l’Ukraine.

Pékin a appelé, dans un communiqué de presse relayé par son ministère des Affaires étrangères et son ambassade à Kiev, tous les citoyens chinois en Ukraine à quitter le pays, selon le journal officiel China Daily. Le communiqué indique que l’ambassade « aidera dans l’évacuation et le transfert des personnes », notant que ceux qui se trouvent en Ukraine doivent contacter l’ambassade dès que possible et enregistrer leurs données personnelles.

« Étant donné la situation devenue menaçante en Ukraine, le ministère chinois des Affaires étrangères et l’ambassade de Chine en Ukraine ont exhorté samedi les citoyens chinois dans le pays à renforcer les précautions de sécurité et à évacuer. L’ambassade aidera à organiser l’évacuation des personnes en ayant besoin », a indiqué via Twitter le journal chinois de langue anglaise Global Times.

With the current grim security situation in #Ukraine, China's Ministry of Foreign Affairs and Chinese Embassy in Ukraine on Sat urge Chinese citizens in the country to enhance safety precautions and evacuate. The Embassy will assist in organizing the evacuation of people in need. pic.twitter.com/zEfA8dCH7j