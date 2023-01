La Chine a vu sa population baisser, du jamais-vu depuis plus de 60 ans

Le pays le plus peuplé au monde a vu sa population baisser de 850 000 personnes l’an dernier. Et ce, malgré l’assouplissement de la politique de limitation des naissances.

C’est un tournant historique : la Chine, pays le plus peuplé du monde, où vivent un sixième des habitants de la planète, a vu l’an passé sa population baisser, du jamais-vu depuis six décennies. Cette chute s’annonce durable, peut-être jusqu’à la fin du siècle, selon des démographes, ce qui affectera durement l’économie et le système de retraites. L’Inde devrait détrôner dès cette année la Chine en tant que pays ayant le plus d’habitants, avait déjà annoncé l’ONU.

Les Chinois étaient autrefois connus pour leurs familles nombreuses. La population a ainsi doublé depuis les années 1960, pour dépasser 1,4 milliard aujourd’hui. Mais en 2022, le nombre de naissances aura été de seulement 9,56 millions en Chine continentale, a annoncé mardi le Bureau national des statistiques (BNS). En parallèle, 10,41 millions de décès ont été recensés. La combinaison des deux phénomènes a produit une baisse de la population (moins 850.000 personnes).

Une première depuis la famine de 1960-1961

C’est une première depuis 1960-1961, lorsqu’une famine, entamée en 1959, avait fait des dizaines de millions de morts suite aux erreurs de la politique économique du « Grand bond en avant ». Paradoxalement, cette baisse intervient malgré l’assouplissement de la politique de limitation des naissances. Il y a encore 10 ans, les Chinois n’avaient le droit d’avoir qu’un enfant. Depuis 2021, ils peuvent en avoir trois.

Cette chute s’explique par l’augmentation du coût de la vie en Chine, tout comme celui de l’éducation d’un enfant. Le niveau d’études plus élevé des femmes repousse également les grossesses. S’ajoute à cela l’habitude d’avoir des petites familles, en raison de la politique de l’enfant unique en vigueur pendant des décennies. Enfin, l’envie d’avoir un enfant a régressé chez les jeunes, sous une pression économique forte.