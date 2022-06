La chanteuse Vitale prend la défense de Josey et s’attire la foudre des internautes

Pour avoir pris la défense de sa collègue Josey, la chanteuse ivoirienne du Couper-Décaler Vitale essuie de virulentes insultes sur la toile.

Depuis le passage de l’international Ivoirien Serey Die sur l’émission Life Weekend, le vendredi 24 juin 2022, la chanteuse ivoirienne Josée Priscille Gnakrou connue plus sous le pseudonyme Josey est sujette aux insultes et critiques de tous genres. Et pour cause, l’international a laissé entendre qu’il est le père du deuxième enfant de Josey et qu’il n’est plus avec Aline, sa première femme.

Dans cette foulée, des acteurs du showbiz tels que Camille Makosso, Créol et Vitale ont volé à son secours. Pour alors lui témoigner son soutien dans cette affaire, Vitale a écrit : « Josey, une grande voix de la musique africaine. Bientôt une collaboration. Je t’aime ma sœur ».

La chanteuse est rapidement devenue proie aux injures sur la toile. Pour d’aucuns, elle encourage Josey sur une mauvaise voie. « Voilà une si ce n’est pas dans clip on n’a jamais vu son mariage je comprends son soutien », « Vous êtes les mêmes », « Les tchizas se soutiennent toujours c’est la y a la solidarité féminine », « Toujours en train de se soutenir dans le faux pfff », pouvait-on lire dans les commentaires.

Il faut noter que la chanteuse gabonaise Créol aussi lui a apporté son soutien à travers une publication sur sa page Facebook. « Tu mérites ton bonheur, ma Josey. Que Dieu vous bénisse. Tu as tout mon soutien depuis le Gabon », a-t-elle écrit.

Pour rappel, au cours de son entretien sur l’émission, Serey Die a laissé entendre qu’il n’est plus avec sa première femme Aline, avec qui il a eu cinq enfants. « C’est le moment de m’ouvrir une bonne fois pour toute. J’aimerais dire devant la caméra, avec Aline, nous sommes mariés légalement, mais nous sommes physiquement séparés depuis un bon moment (…) Avec Aline, les choses se passent bien.

J’ai eu vraiment la chance de connaître une femme merveilleuse qui est pour beaucoup dans ce que je suis aujourd’hui, qui m’a donné de merveilleux enfants, qui m’aime jusqu’aujourd’hui, qui me donne des conseils, me sermonne souvent quand il faut… Cette grande dame est pour beaucoup de choses dans ma vie. Je ne cesserai jamais de lui dire merci. Les choses vont bien entre elle et moi, on se voit, je vois les enfants quand je veux », a déclaré le capitaine des Éléphants.