La chanteuse Santa dans ‘un sale état’ selon Cyril Féraud

Mercredi 11 février 2026, invité de l’émission C à vous sur France 5, l’animateur Cyril Féraud est revenu sur l’édition 2025 des Victoires de la musique qu’il co-présente cette année avec Héléna Noguerra, et a livré une confidence sur l’état émotionnel de la chanteuse Santa après son sacre. Sa prise de parole, axée sur la tension des coulisses et la performance marquante de l’artiste lors de la précédente cérémonie, relance l’attention sur le parcours de celle qui reste l’une des figures suivies du palmarès.

Lors de la cérémonie 2025, Santa, de son vrai nom Samanta Cotta, avait reçu la Victoire de l’album de l’année pour Recommence-moi, un moment largement relayé pour son hommage aux parents qu’elle a perdus en 2010 et 2019. Sur scène, la lauréate avait dédié sa victoire et son disque à leurs mémoires, déclarant notamment qu’« un peu de vos voix sont passées dans mon chant » et espérant qu’« au paradis il fait beau ». Cet hommage a été qualifié par plusieurs observateurs d’instant profondément émouvant.

Interrogé sur le plateau de C à vous, Cyril Féraud a précisé que, dans les coulisses après la remise du trophée, Santa semblait très affectée : « Santa quand on la croise dans les coulisses l’an dernier, elle est dans un état… », a-t-il dit, évoquant une émotion palpable. Il a également rappelé la singularité de la prestation scénique de l’artiste, qui, quelques heures plus tôt, avait entamé son passage « suspendue avec des violonistes autour d’elle », une mise en scène jugée spectaculaire et peu commune.

L’émotion sur scène, la pression en coulisses

Les commentaires de Cyril Féraud s’inscrivent dans un récit plus large sur la nature des Victoires de la musique, souvent présentées comme l’un des rendez-vous majeurs de l’année musicale en France. L’animateur a souligné la tension ressentie par les artistes nommés, quel que soit leur niveau de notoriété, et l’enjeu que représente la soirée en termes de visibilité et d’attente médiatique. « C’est l’événement musical de l’année, les Victoires de la musique. Et en coulisses, on sent la tension », a-t-il affirmé.

Au-delà de l’émotion liée à la dédicace de Santa, le passage de l’artiste lors de la cérémonie avait été remarqué pour son intensité artistique et sa mise en scène, éléments récurrents dans son travail. Santa, qui avait aussi signé l’hymne de la promotion 2024 de la Star Academy, reste attendue et suivie par le public et les professionnels du secteur.

Pour l’édition 2026, la chanteuse figure à nouveau parmi les nommées, notamment dans des catégories majeures telles que celle d’artiste féminine ou de concert de l’année.