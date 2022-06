La chanteuse américaine Keke Wyatt accueille son 11è enfant à 40 ans

La chanteuse américaine de 40 ans, Keke Wyatt, a donné naissance à son 11e enfant. La jeune dame a partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Keke Wyatt est à nouveau maman. La chanteuse américaine a annoncé mercredi avoir accouché d’un nouveau-né, fruit de son union avec son mari Zackariah Darring. Le petit garçon, nommé Ke’Zyah Jean Darring, est le 11e enfant de Keke et son troisième avec son mari actuel, Zackariah.

Partageant la bonne nouvelle avec ses fans, elle a révélé que son « petit garçon miracle » était né le 27 mai 2022. « Mon mari Zackariah et moi sommes reconnaissants à DIEU et vous annoncent la naissance de notre petit garçon miracle…. Ke’Zyah Jean Darring, né le 27 mai 2022 », a écrit la jeune femme sur ses réseaux sociaux.

Alors qu’elle était enceinte, son enfant à naitre a été diagnostiqué d’une maladie rare appelée trisomie 13. Aussi appelée syndrome de Patau, la trisomie 13 est une maladie chromosomique associée à une déficience intellectuelle sévère et à des anomalies physiques dans certaines parties du corps. Conseillé par les médecins qui leur ont demandé d’avorter, le couple a cependant gardé la grossesse jusqu’à terme, estimant pour tout enfant vient de Dieu.

« La plupart d’entre vous connaissent les défis auxquels j’ai dû faire face pendant cette grossesse. Mon mari et moi avons pris la décision de ne pas accepter la suggestion du médecin spécialiste d’interrompre prématurément notre bébé malgré les résultats positifs du test de trisomie 13. Nous apprécions et remercions Dieu pour tous les docteurs dans le domaine médical…..

Cependant, je ne saurais trop insister auprès de toutes les mères et de tous les couples, lorsque le Dr vous donne des informations qui changent la vie de votre enfant à naître…. priez à ce sujet, utilisez la foi et suivez votre esprit avant de prendre TOUTE décision finale. Nous avons cru le rapport du Seigneur et après avoir tenu notre beau petit garçon en bonne santé Ke’Zyah et l’avoir regardé dans les yeux, je suis content que nous l’ayons fait », a-t-elle ajouté.

Keke a annoncé sa 11e grossesse en février. La chanteuse de RnB est maman depuis 2000. Elle a accueilli ses trois premiers enfants, Keyver Wyatt Morton, 21 ans; Rahjah Ke Morton, 20 ans; et Ke’Tarah Victoria Morton, 13 ans, avec son premier mari Rahmat Morton. Le duo a eu une autre fille pendant qu’ils étaient ensemble mais leur quatrième enfant était mort-né. Elle partage quatre enfants de sa relation avec Michael Ford; Ke’Mar Von Ford, 11 ans; Wyatt Michael Ford, 9 ans; Ke’Yoshi Bella Ford, 6 ans; et Kendall Miguel Ford, 4.

Keke Wyatt et sa famille