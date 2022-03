La CEDEAO va soutenir la transition de trois ans au Burkina Faso

Shirley Ayorkor Botchway a également souligné que « ce qui affecte le Burkina Faso nous affecte tous. Et ce n’est pas dans ces moments difficiles que la CEDEAO va abandonner le Burkina Faso (…) Les chefs d’État de la CEDEAO ont clairement déclaré que le Burkina Faso ne sera pas abandonné, et que la CEDEAO va accompagner le Burkina dans la mise en œuvre de la Transition ».

Lors de cette réunion, la délégation sous régionale a indiqué avoir eu une discussion franche avec le colonel Damiba qui a expliqué les raisons qui sous-tendent les trois ans de transition. « L’autorité a expliqué les raisons pour lesquelles la Transition devrait durer trois ans, notamment la lutte contre le terrorisme et la résolution de la crise humanitaire. Le Président Damiba a donné des réponses que nous allons transmettre à la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO », a-t-elle déclaré.

À la suite du changement intervenu à la tête de l’État, le 24 janvier 2022, la mise en place de la Transition et l’investiture du Président, les chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO nous ont mandatés de rencontrer les nouvelles autorités, même si le Burkina Faso est suspendu des instances de l’organisation », a indiqué, Shirley Ayorkor Botchway, cheffe de la délégation de la CEDEAO.

