La CEDEAO et l’Union africaine à Bamako pour rétablir le dialogue avec le Mali

La CEDEAO et l’Union africaine ont dépêché une délégation conjointe auprès des autorités de transition du Mali, selon une sources diplomatique citée par le média Abamako. Cette mission tentera de renouer le dialogue avec le Mali dans le but de trouver un consensus pour l’organisation d’élections à bonnes dates.

Alors que le Mali et plusieurs de ces dirigeants sont sous l’effet de lourdes sanctions des organisations africaines, l’on apprend que les parties devraient se rencontrer lundi 21 février, à Bamako pour tenter de résoudre les problèmes dans la perspective de la levée des sanctions qui commencent à peser sur le pays sahélien. La rencontre des organisations africaines avec les autorités maliennes aura essentiellement pour objectif, de trouver un calendrier « acceptable » pour l’organisation des élections.

Cette rencontre intervient alors que plus tôt, le président ghanéen et président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, avait indiqué sur France 24 que pour lui personnellement, 12 mois de plus pour la transition au Mali, serait assez raisonnable. Aussi, l’Algérie avait proposé d’aider à la résolution de la crise et avait proposé des élections dans 16 mois, ce qui semble n’avoir pas été pris en compte par la CEDEAO. Avec la mise en place d’un processus pour dialoguer par le gouvernement malien, il y a de l’espoir que les choses bougent dans les prochains jours.