La CEDEAO en mauvaise posture au Burkina Faso

Depuis ce mardi matin, une manifestation est en cours au Burkina Faso contre la CEDEAO. Les manifestants, vent debout, sont prêts à faire échec à la mission de l’organisation sous-régionale annoncée à Ouagadougou, ce mardi 04 octobre 2022.

« Nous ne voulons pas de la CEDEAO ici », « CEDEAO…Non », « CEDEAO dégage », tels sont les cris hostiles que scandent la foule des manifestants qui ont inondé l’axe principal de Ouagadougou, dans l’objectif de bloquer la circulation à la délégation de la CEDEAO annoncée au Burkina Faso, ce mardi 04 octobre 2022. La délégation ouest-africaine vient pour s’entretenir avec le nouvel homme fort de Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré, notamment par rapport au délai de transition et un retour le plus vite possible à l’ordre constitutionnel.

Dans un communiqué, le capitaine Ibrahim Traoré avait fait une mise en garde contre tout acte de sabotage de la mission de la CEDEAO. Mais visiblement, les manifestants sont prêts à aller jusqu’au bout. La situation reste toujours comme telle, en attendant l’arrivée probable de la délégation ouest-africaine.

Dans un dernier communiqué, le président de la CEDEAO a applaudi « le peuple du Burkina Faso et invité celui-ci à régler ses différends par le dialogue, et non par la violence ». M. Embalo a toutefois, « exigé des autorités burkinabés à respecter l’engagement pris avec la CEDEAO ».